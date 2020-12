Knapp 300 Millionen Mal wurde das Lied "Jerusalema" von "Master KG und Nomcebo Zikode" Auf YouTube bereits angeklickt. Weltweit werden aktuell Videos aufgenommen, bei denen Menschen zu dem Hit tanzen.

Auch Belegschaft und Bewohner des Wiener Neustädter Pflegeheim Marienhof sind mit dabei - auf YouTube wurde das Video binnen weniger Tage bereits mehr als 5.000 Mal angesehen: "Das Pflegeheim Marienhof in Wiener Neustadt hält auch in schweren Zeiten zusammen. Mit der #jerusalemadancechallenge unterstützen einander alt und jung, um gemeinsam mit Spaß und Freude positiv in die Zukunft zu blicken."