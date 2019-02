Zwei unbekannte Täter haben am Vormittag des 9. November 2018 ein am Bahnhofplatz in Wr. Neustadt versperrt abgestelltes Fahrrad gestohlen. Nachdem sie das Fahrradschloss aufgebrochen hatten, radelte ein Täter mit dem Bike Richtung Norden davon. Der zweite Täter verließ den Bahnhofplatz in Richtung Süden, wobei er von einer Überwachungskamera aufgenommen wurde.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wr. Neustadt – Burgplatz, unter Telefonnummer 059133-3391, erbeten.