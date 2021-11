Positiv auf Halloween-Party: Anzeige!

Neuigkeiten gibt es im Fall der Halloween-Party in der Arena Nova: Wie die Polizei ermittelte, hatte die Frau am 29. Oktober in einer Apotheke im Bezirk Neunkirchen einen PCR-Test gemacht. Dieser fiel positiv aus, das Ergebnis wurde ihr per SMS am 30. Oktober mitgeteilt. Trotzdem reiste sie am 31. Oktober mit dem Zug zur Party an, zeigt dort einen negativen Test vor. Auf der Party erhielten die Veranstalter jedoch einen anonymen Hinweis und reagierten sofort. Die Frau wurde aus der Menge gefischt, vor Ort wurde freiwillig ein Coronatest gemacht, der dann auch positiv ausfiel. Die Frau wird jetzt wegen Vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten angezeigt.