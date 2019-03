In einem übervollen BORG-Festsaal wurde der neue Stadtführer präsentiert. In Anwesenheit von Bürgermeister Klaus Schneeberger und seinen zwei Vorgängern und vielen Mitgliedern des Neustädter Magistrats „eröffnen wir heute den Reigen von Buchpräsentationen rund um die Landesausstellung, auf den wir sehr stolz sind“, so Eveline Klein, die den Abend moderierte.

Mann der Stunde war natürlich der Autor des neuen Stadtführers, Professor Franz Pinczolits, ehemals unter anderem Kulturamtsleiter und mittlerweile im „Unruhestand“. Dessen „akribische Arbeit“ an diesem Buch lobte Robert Invancich, Leiter des Kral-Verlags, ganz besonders und empfahl allen Neustädtern: „Gehen Sie mit dem Führer wie ein Fremder oder eine Fremde durch Ihre Stadt und Sie werden wunderbare Dinge entdecken.“ Er hob auch hervor, dass die Allzeit Getreue die einzige Stadt im deutschsprachigen Raum ist, wo Flugzeuge, Züge und Autos produziert wurden.

Der Autor selbst freute sich über die vielen Besucher und bedankte sich bei Ute Thiel und Max Huber, die das Projekt anregten, bei Ivancich für die gute Zusammenarbeit und bei seiner Frau für die Geduld und ihre Mithilfe. Und natürlich bei Kulturstadtrat Franz Piribauer, treibende Kraft hinter dem Buch. Herzstück des Buches sind übrigens fünf Kulturspaziergänge.