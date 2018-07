Ein Wochenende lang wird die Innenstadt ganz Autos und Auto-Liebhabern gehören: Am 21. und 22. September (Freitag und Samstag) findet die erste Neustädter „Autoerlebnismesse“ statt.

„Es sind alle 13 Wiener Neustädter Autohändler mit insgesamt 33 Marken vertreten“, sagt Helmut Edlinger, Czeczelits-Geschäftsführer und Obmann des Vereins Automobilhandel Wiener Neustadt, im Gespräch mit der NÖN, „mit der Messe wollen wir auch die Belebung der Innenstadt unterstützen, wir sind auch bestrebt, dass die Geschäfte in der Stadt offen haben und aktiv mitmachen.“

Messe-Stände am Hauptplatz und in den Fußgängerzonen

Am Hauptplatz und in den Fußgängerzonen werden die Messe-Stände positioniert sein – auch Elektro-Mobilität wird dabei übrigens ein großes Thema sein.

Edlinger sagt, man wolle dort anschließen, wo die „Drive“-Messe, die über Jahre in der Arena Nova stattgefunden hat, aufgehört hat: „Es baut auf dem Gedanken auf, dass wir gemeinsam etwas machen wollen und damit Wiener Neustadt auch als Autostadt ins Blickfeld bringen.“

In den vergangenen Jahren habe man immer wieder überlegt, wieder eine Messe zu veranstalten. „Mit der Landesausstellung im kommenden Jahr und dem Motto ‚Welt in Bewegung‘ haben wir jetzt einen super Aufhänger gefunden – wir sind ja mit Autos in Bewegung“, sagt Edlinger. Die heurige Messe sei dementsprechend auch eine Art Generalprobe für das kommende Jahr: „Wir sehen die Veranstaltung heuer als Test für die Messe während der Landesausstellung. Für nächstes Jahr können wir dann noch Dinge modifizieren, wir werden das für nächstes Jahr sicher auch noch weiter aufpeppen.“