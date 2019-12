„Adventzeit ist auch Theater-im-Neukloster-Zeit“, wie es ÖVP-Stadtrat Franz Dinhobl bei seiner Rede ausdrückte. Deshalb versammelten sich kleine und große treue Fans bei der Premiere am Samstag.

„Des Kaisers neue Kleider“ steht heuer zum zweiten Mal am Spielplan und wurde dafür von Irene Scherz umgeschrieben und von Sohn Florian mit neuer Musik ausgestattet. Florian Scherz: „Es ist ein sehr aktuelles Stück. Die Leute wissen, dass etwas nicht stimmt, und sagen es aber nicht.“

Festliche Umzug durch den Saal als Höhepunkt

Den Anfang macht eine Räuberszene, weil die adelige Delegation aus Österreich den Räubern vom Spessard in die Hände fällt. Mithilfe von drei Schneidern, die eigentlich zu den Räubern gehören, kann man sich befreien und so kommen die falschen Schneider an den Hof des Kaisers. Der lässt sich von der Geschichte über den Stoff, den nur die Klugen sehen, blenden und gibt all sein Geld für neue, unsichtbare Kleidung aus.

Höhepunkt des Stückes ist der festliche Umzug durch den ganzen Saal mit dem Kaiser in den neuen Kleidern – sprich Darsteller Herbert Mitsch in einer langen Spitzenunterhose. Daneben gibt es eine Liebesgeschichte und ironische Seitenhiebe zum Gaudium der Großen.