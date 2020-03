Am Donnerstag feierte die „wortwiege“ in den Kasematten Premiere. „König Johann“ von Friedrich Dürrenmatt nach William Shakespeare stand am Programm. Das Stück rund um das Erlangen bzw. den Erhalt von Macht wurde von dem Ensemble rund um Regisseurin Anna Maria Krassnigg mit viel Herzblut und Können umgesetzt.

Die Zuschauer sitzen bei den Aufführungen in einer der „Röhren“ der Kasematten entlang eines Holzsteges fast rund um die Bühne und haben so ein hautnahes Theatererlebnis. Bühnenbild und Kostüme passen wunderbar zum Spielort und das Ensemble verleiht dem Königsdrama mit viel Enthusiasmus Leben und auch einen Bezug zur heutigen Zeit. Denn Macht ist ein ewiges Thema und „wenn die Macht nackt ist, ist sie Gewalt“, so Franz Schuh zuvor im Salon Royal.

Die Sprache der Dürrenmatt-Fassung macht gemeinsam mit vielen Requisiten aus der heutigen Zeit, wie etwa einem Handyfoto vom Thronfolger oder einem Mikrofon, dieses Drama modern. Das Publikum „spielt“ in der Rolle der Bürger, die die Wahl zwischen zwei Herrschern treffen sollen, mit. Doch beide Könige scheitern schlussendlich an den Intrigen der Kirche und am Ende wird Johann durch einen seiner Mitstreiter vergiftet.

Im Salon Royal mit einem Philosophen

Vor der Premiere lud man in den Salon Royal, wo Anna Maria Krassnigg mit dem Autor und Philosophen Franz Schuh über das Stück diskutierte. Die beiden kamen in ihrem Gespräch von Shakespeare über die österreichische Verfassung, Politberater, Elias Canetti und Margaret Thatcher bis hin zu Putin und Erdogan und wieder retour zu Shakespeare.

Das Stück selbst wird ohne Pause in einer Stunde 50 Minuten gespielt.

NOEN Anna Maria Krassnigg und Franz Schuh vor dem „Scheiterhaufen der Kultur“, den Bühnenbildner Andreas Lugenschmid entwarf.

Nach der Premiere wurde dann im Salon Royal noch gefeiert. Anna Maria Krassnigg bedankte sich bei ihren Schauspielern mit den Worten: „Ihr seid das beste Ensemble der Welt“ und präsentierte dem Publikum auch all jene, die hinter der Bühne wirken. ÖVP-Vizebürgermeister Christian Stocker wiederum bedankte sich bei Krassnigg mit „es war ein wunderbarer Abend“ und einem Strauß Blumen. Am Donnerstag steht bereits die nächste Premiere der „wortwiege“ am Spielplan: Olga Flors „Die Königin ist tot“ erzählt MacBeth aus Frauensicht.