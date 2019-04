Die Stadt plant das nächste „Freiraumprojekt“: In der Gemeinderatssitzung am Montag wurde ein Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Freiraumprojektes für die Jugend am Anemonensee beschlossen.

Im Zuge dieses Projektes soll ein neuer Ballspielplatz im Bereich des Anemonensees errichtet werden, da es in diesem Stadtteil keine sonstige Möglichkeit zum Fußballspielen etc. gibt. Neben den Freiräumen im Anton Dopler-Park am Flugfeld, dem Freiheitspark beim Auge Gottes und den Fun-Parks im Stadtpark und dem Anton Wodica-Park ist dies der nächste Schritt der städtischen Jugend- und Sportinitiative.

„Die Errichtung eines Ballspielplatzes am Anemonensee ist ein weiteres wichtiges Projekt für unsere Jugend. Im Rahmen der Anrainer-Umfrage am Anemonensee war dies ein Herzenswunsch der Bewohnerinnen und Bewohner, dem wir nun gerne nachkommen werden“, so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und FPÖSportstadtrat Philipp Gerstenmayer. Die Möglichkeiten für den genauen Standort werden mit der Stadtgartenverwaltung geprüft und umgesetzt. Die Gesamtkosten für das Projekt sind mit 70.000 Euro veranschlagt.