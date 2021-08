Protestcamp gegen Ostumfahrung mit Mahnmal

Im Zuge des Protestcamps gegen die Ostumfahrung wurde in unmittelbarer Nähe jetzt ein 11,5 Meter hohes Mahnmal aus Fahnen installiert. Als weithin sichtbares Zeichen richtet es sich auch an die politischen Entscheidungsträger von Land Niederösterreich und Stadt Wiener Neustadt. Helmut Buzzi von der Plattform Vernunft statt Ostumfahrung: „Während immer mehr Menschen erkennen, dass dieses Projekt nicht mehr zeitgemäß ist, klammert sich die Politik derzeit noch daran. Es ist aber davon auszugehen, dass das Land Niederösterreich und die Stadt Wiener Neustadt doch noch auf den Widerstand aus der eigenen Bevölkerung reagiert und nicht einfach drüberfährt. Die Lebensqualität für die Anrainer und der Erhalt eines Naherholungsgebietes sowie wertvoller Ackerböden sind schlussendlich wichtiger als die Interessen der Baulobby und der Gewerbespekulanten. Die Menschen in unserer Stadt haben vom Zubetonieren längst die Nase voll.“

Beim Protestcamp in der Au wurden die nächsten Schritte fixiert. Eingestimmt darauf haben sich die über 70 Gegner beim Zeltlager mit gleich zwei Premieren. Ein Anrainer aus dem Musikantenviertel hat einen Kurzfilm erstellt und präsentiert. Eine weitere Anrainerin aus dem Kleinen Lazarett wiederum hat einen Song der deutschen Band „Wir sind Helden“ gecovert und einen Ostumfahrungs-Song daraus gemacht.

Dazu gab es Tipps zu gewaltfreiem Widerstand von einer Expertin von „System Change, not Climate Change“, sollten die Auwälder gerodet werden.