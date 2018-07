Mit Ende des Schuljahres verlässt erneut eine Lehrerin die Musikvolksschule. Monica Matasovsky, Lehrerin einer 1. Klasse, verabschiedete sich nach nur einem Jahr.

Hochgeschätzt wurde die Lehrkraft vor allem von den Eltern der Erstklässler. Diese sind vom Abgang bestürzt. „Sie ist eine wirklich tolle Lehrerin“, erzählte eine Mutter der NÖN. Um sich gebührend zu verabschieden, planten die Eltern, beim Schulfest in „We love Monica“-T-Shirts Rosen an die Klassenlehrerin zu verteilen.

Die Eltern der 1. Klasse verabschiedeten sich von Monica Matasovsky und dankten ihr für ihre Arbeit im vergangenen Schuljahr. | Veraszto

Die Ratlosigkeit der Eltern über den erneuten Abgang einer Lehrerin machte aber die Runde: Schnell gab es Gerüchte um einen Eltern-Protest beim Schulfest. Auch im sozialen Netzwerk „Facebook“ standen die Abgänge von Lehrerinnen der Musikvolksschule zur Diskussion.

Da die Gerüchte nicht verstummten, wandte sich Direktorin Brigitte Stergerits an die Exekutive: „Ich habe meine Meldungspflicht getan und den Kontaktbeamten Christian Dungl informiert.“ Was übrigens auch vom Elternverein der Schule unterstützt wurde. Die Folge: Vier Polizeibeamte bewachten am Mittwoch beim Beginn des Festes den Durchgang zum Schulhof. Die Verabschiedung verlief aber ruhig.

Die Eltern bedankten sich bei der Lehrerin für ihr Engagement. Matasovsky zeigte sich sichtlich gerührt und nahm von den Kindern die Rosen entgegen. Dass Beamte bereitstehen mussten, ist für die Eltern unverständlich. „Wegen T-Shirts und Rosen wird die Polizei gerufen?“, meinte eine Mutter.

Mehrere Abgänge von Lehrerinnen seit 2016

An der Musikvolksschule gibt es seit Jahren viele Gerüchte darüber, wieso Lehrerinnen an andere Schulen wechseln. Seit 2016 verließen mehr als fünf Lehrkräfte die Volksschule. Immer wieder zur Sprache kommt dabei das angespannte Klima zwischen den betroffenen Lehrerinnen und der Direktorin.

Stergerits dazu: „Bei uns wird sehr viel außerhalb der Unterrichtszeiten gearbeitet“, auch der musikalische Schwerpunkt der Schule liege nicht allen Lehrkräften gleich, da könne es vorkommen, dass sich jemand dazu entscheidet, an eine andere Schule zu wechseln. Es handle sich dabei aber um persönliche Entscheidungen, so wie auch im konkreten Fall.

Elternverein will gegen Turbulenzen entgegenwirken

Pflichtschulinspektorin Sabine Karl-Moldan wollte sich im NÖN-Gespräch nicht zu der Situation an der Schule äußern. Dass es derzeit so aussehe, als würde eine weitere Lehrerin die Schule verlassen, läge daran, dass für das kommende Schuljahr keine Vorschulklasse an der Schule geplant sei. Allerdings ist es nur noch von einem Kind abhängig, ob noch eine Vorschulklasse gebraucht wird.

Kommt dieses eine Kind noch dazu, erhält die Volksschule auch die Vorschulklasse. Stergerits dazu: „Mir wurden eine erste Klasse und eine Vorschulklasse zugesichert.“ Den Turbulenzen an der Schule entgegenwirken will in den nächsten Monaten der Elternverein. Mehrere Gespräche sollen geführt werden, damit wieder Ruhe in die Schule einkehrt.