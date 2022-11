Prozess um Treibstoffverkauf startet am Montag

Zehn Angeklagten wird Abgabenbetrug und -hinterziehung angelastet. Nicht abgeführt worden sein sollen 85 Millionen Euro an Mineralölsteuer und rund 38 Millionen Umsatzsteuer. Angesetzt sind kommende Woche drei Verhandlungstage. Es werde mehrere weitere Prozesstage geben, sagte Gerichtssprecherin Birgit Borns am Freitag.

Den Angeklagten wird vorgeworfen, in Ausübung ihrer Geschäftsführerfunktionen in diversen europäischen - teilweise eigens dafür gegründeten - Unternehmen verbrauchssteuerpflichtiges Mineralöl als verbrauchssteuerfreies universaltechnisches Öl deklariert zu haben. Mit dem Stoff soll europaweit gehandelt worden sein. Die angefallenen Steuern und Zollgebühren wurden allerdings nicht abgeführt, so der Vorwurf. Als Tatzeitraum wurde vom Landesgericht Wiener Neustadt Juli 2010 bis Juli 2013 genannt. Als Tatort gilt u.a. Leobersdorf (Bezirk Baden).

Bekannt geworden waren Ermittlungen in der Causa Anfang 2015. Mehrere Beschuldigte seien von deutschen und heimischen Finanzermittlern aus dem Verkehr gezogen worden, hieß es damals.

