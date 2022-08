Punkrocker "The Offspring" kommen in die Arena Nova

Werbung

Die Punkrock-Urgesteine The Offspring haben angekündigt, dass ihre „Let the Bad Times Roll“ Tour am 13. Mai 2023 in die Arena Nova in Wiener Neustadt kommen wird. Die Tour wurde nach dem gleichnamigen Album benannt, das Anfang des Jahres veröffentlicht wurde.

The Offspring werden häufig als eine der besten Punkrock-Bands aller Zeiten angesehen und sind für ihren unverwechselbaren Sound und ihre sozialen Kommentare bekannt. Die Multi-Platin-Band erreichte ihren ersten weltweiten Erfolg mit der Veröffentlichung ihres Albums Smash, das sich über 11 Millionen Mal verkaufte. Nach Smash veröffentlichten sie einen Hit nach dem anderen und machten den Punkrock auf Mainstream-Niveau populär.

Im Laufe ihrer Karriere haben sie über 40 Millionen Alben verkauft, sind durch Arenen getourt und haben sich eine weltweite Fangemeinde aufgebaut. „Let the Bad Times Roll“ ist das zehnte Studioalbum der Band und das dritte Album, das vom legendären Bob Rock produziert wurde. Getreu der Respektlosigkeit, die den Kern der Punk-Rock-Musik ausmacht, haben die Band und Texter Dexter Holland einen Blick auf die kulturellen Momente von heute geworfen und scheuen sich nicht, auch auf diesem Album aktuelles Material zu verarbeiten.

„Dieses Album ist wahrscheinlich das kathartischste, was wir je gemacht haben“, sagt Holland. „Die Botschaften mögen düster sein, aber am Ende bleibt die Erkenntnis, dass Kommunikation wichtig ist, dass es wichtig ist, Gefühle zu verarbeiten, und vor allem, dass Hoffnung wichtig ist.“

