Radparade: Altbekannte Gefahren am Schulweg .

Mit Polizei-Eskorte und lauter Musik zog Samstagvormittag die Radparade durch die Stadt. Die Stimmung war gut - trotz eher traurigem Anlass: Denn der Weg führte entlang alt bekannter Gefahrenstellen an den Schulwegen.

2016 starteten NÖN und Radlobby eine gemeinsame Aktion, bei der mit Politiker, Schuldirektoren und Anrainer die Schulwege abgefahren wurden. Die meisten Probleme, die damals aufgezeigt wurden, sind jedoch bis heute ungelöst.

„Es ist uns wichtig, dass die Kinder sicher in die Schule kommen. Leider können wir nicht immer alles umsetzen“, sagte ÖVP-Gemeinderat Franz Hatvan. So sei etwa die Verkehrslösung rund um den neuen Sparmarkt am Zehner-Gürtel „in die Hose gegangen“, sagt Hatvan. Dafür könnte es bei der gefährlichen Bahnüberfahrt Richtung Anemonensee „bald eine sehr positive Veränderung geben“. SPÖ-Gemeinderätin Martina Schmid meinte, es sei „nicht verständlich, warum von über 30 Maßnahmen gerade einmal drei umgesetzt wurden“. Und Michael Diller-Hnelozub (Grüne) betonte, dass sichere Schulwege ein Gewinn für alle sind: „Wenn es für die Kinder funktioniert, funktioniert es für alle.“

Verkehrsstadtrat Martin Weber (SPÖ) sagt im Gespräch mit der NÖN, sowohl die Schulwege als auch der Ausbau der Radwege sollen Thema im nächsten Verkehrsbeirat sein: „Da müssen wir dringend etwas tun.“

VS Pestalozzi: Bislang gibt es nur eine Elternhaltestelle, diese wurde laut Radlobby nicht beworben. Forderung: 4 Elternhaltestellen und Sperre der Straße für Autos in der Früh und zu Mittag.

Sport-NMS Anemonensee: Besonders gefährlich ist die Überfahrt der Eisenbahngleise zwischen Zehnergürtel und Anemonensee. Der Bau des Spar-Markts am Zehnergürtel hat laut Radlobby zusätzliche Gefahrenstellen gebracht - zB ist der Radweg wegen der Linksabbiegespur zum Spar-Parkplatz schmaler als gesetzlich vorgesehen.

HTL: Fußgängerverkehr in der Fischauer Gasse durch Spar-Markt und rückseitigen HTL-Eingang verstärkt. Zebrastreifen und Radüberfahrt wären notwendig.

Sta. Christiana: Parkplätze sind voll, Eltern parken in zweiter Spur. Eine mögliche Lösung wäre, das Parken zu den Stoßzeiten einzuschränken.

Biligual High School: Der Mehrzweckstreifen führt parallel zu den parkenden Autos, man radelt zwischen parkenden und fahrenden Autos. Gefahr durch ausparkende Autos und aufgehende Türen.