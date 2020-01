In der Civitas Nova wurde mit der Errichtung eines neuen Teilstückes in der Samuel Morse-Straße begonnen. Der Radweg an der B17 Schnellstraße Richtung Theresienfeld sowie zur Civitas Nova wird damit weiter ausgebaut und an das bestehende Radnetz angeschlossen.

Zwischen dem Kreuzungsbereich Stephan Koren-Straße und Fritz Pregl-Gasse werden der Mutterboden abgetragen, Entwässerungsarbeiten durchgeführt und der neue Radweg errichtet. Die Kosten belaufen sich auf rund 115.000 Euro, die Arbeiten werden Anfang 2020 abgeschlossen sein.

„Dieser neuerliche Lückenschluss in unserem städtischen Radwegnetz ist ein ganz wichtiger. Vor allem im Bereich der Fachhochschule, wo ein besonders hohes Aufkommen an Radfahrern zu beobachten ist, ist der Ausbau der Radwege wichtiger denn je“, so der zuständige ÖVP-Stadtrat Franz Dinhobl.