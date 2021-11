Rasanter Anstieg: Coronafälle verdoppelten sich binnen weniger Tage

Die Coronazahlen sind in Wiener Neustadt binnen weniger Tage stark angestiegen: Noch zu Wochenbeginn gab es offiziell 160 aktiv Infizierte, mit Freitag waren es bereits 300 gemeldete Fälle. Auch die 7-Tages-Inzidenz hat sich von 300 auf fast 500 erhöht. Im Bezirk Wiener Neustadt liegt die Inzidenz bereits bei fast 600, im Nachbarbezirk Neunkirchen bei 700.

Währenddessen gibt es einen enormen Ansturm auf die Impfstationen in der Stadt: Wie berichtet, ging am ersten Impftag in der Arena Nova am Mittwoch bald der Impfstoff aus, auch am zweiten Impftag mussten viele Menschen den Heimweg ohne Impfung antreten, obwohl 700 Impfungen zur Verfügung standen - der Andrang war einfach zu groß. Ein ähnliches Bild zeigte sich beim Impfbus am Samstag am Hauptplatz: Die Warteschlage (der Bus stand vor dem Rathaus) reichte bis zur Ausfahrt Ungargasse - auch hier ging der Impfstoff aus.

Impfmöglichkeiten in den nächsten Tagen im Überblick:

Neben den Hausärzten, bei denen Impfungen auf www.impfung.at vereinbart werden können, gibt es in den nächsten Tagen folgende Impfmöglichkeiten ohne Anmeldung: