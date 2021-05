Das bedeutet konkret:

Bürgerservicestelle: Montag bis Freitag, 8 – 12 Uhr, Montag, Mittwoch und Donnerstag, zusätzlich 13 – 16 Uhr, und Dienstag, zusätzlich 13 – 18 Uhr

Aufrecht bleiben die Zutrittsvoraussetzungen:

Negativer Corona-Test (Antigen nicht älter als 48 Stunden, PCR nicht älter als 72) oder

Nachweis über überstandene Infektion oder

Nachweis über neutralisierende Antikörper

Mit dem Inkrafttreten der bundesweiten Öffnungsverordnung am Mittwoch, dem 19. Mai, gelten auch in den Rathäusern jene Zutrittsvoraussetzungen wie in allen anderen Bereichen:

Molekularbiologischer Test (z.B. PCR-Test): 72 Stunden ab Probenahme

Antigen-Test einer befugten Stelle (z.B. Österreich testet): 48 Stunden ab Probenahme

Antigen-Selbsttest, die in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem der Länder erfasst werden: 24 Stunden

ärztliche Bestätigung bis zu sechs Monate nach einer abgelaufenen Infektion

Nachweis über eine positive Testung auf neutralisierende Antikörper bis zu drei Monate

Nachweis über COVID-Schutzimpfung (ab dem 22. Tag der ersten Impfung ist der Impfnachweis gültig, nach der Vollimmunisierung bleibt er 9 Monate ab der ersten Impfung gültig)

Die FFP2-Maskenpflicht und die vorgeschriebene Terminvereinbarung bleiben ebenfalls bestehen.