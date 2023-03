Raub in der Josefstadt: Verdächtiger nicht geständig

Die NÖN hatte über den Aufsehen erregenden Polizeieinsatz in der Josefstadt berichtet. Eine 19-Jährige ist in einer Wohnung überfallen und beraubt worden. Die junge Frau wurde nach Polizeiangaben vom Montag leicht verletzt. Ein 20-jähriger Beschuldigter wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Der ungarische Staatsbürger war zum Überfall vom vergangenen Donnerstag nicht geständig.

Der Mann soll die 19-Jährige in der Wohnung mit einem Messer bedroht und der Frau das Mobiltelefon aus der Hand gerissen haben. Das Opfer wurde laut Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Beschuldigten auf ein Bett gedrückt, gefesselt sowie geknebelt und abgetastet. Letztlich gelang der 19-Jährigen die Befreiung. Sie flüchtete und rief um Hilfe.

Eine Passantin verständigte die Polizei, der Täter machte sich mit der Beute - u.a. ein Handy und Bekleidung - aus dem Staub. Er wurde später von Beamten der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) festgenommen. "Erhebungen zu ähnlich gelagerten Straftaten werden noch geführt", betonte die Exekutive in einer Aussendung.

