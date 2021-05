Raubüberfall auf Tankstelle: Polizei bittet um Hinweise .

Die Täter, die am 23. Februar die BP-Tankstelle in der Wiener Straße in Wiener Neustadt überfielen, und dabei eine Mitarbeiterin mit einer Pistole bedrohten und Geld forderten, konnten bisher noch nicht ausgeforscht werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.