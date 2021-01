Feuerwehreinsatz am Donnerstag in der Raugasse: Aus einer Steckdose in einer Wohnung drang am Abend Rauch, weswegen die Florianis gerufen wurden. Das betroffene Mehrparteienhaus wurde kurzfristig evakuiert, der Grund für die rauchende Steckdose war schnell geklärt: Ein verlegter Rauchfang, der vom Rauchfangkehrer wieder frei gemacht wurde - der Einsatz war damit schnell beendet.