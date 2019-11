Volle Aschenbecher, vernebelte Lokale und nach Rauch riechende Kleidung sind Geschichte: Zu Allerheiligen trat in der gesamten Gastronomie das Rauchverbot in Kraft. „Für kleinere Betriebe, wo man sich zum Feierabend ein Bier holt und die nicht von der Speisenverabreichung leben, ist es natürlich ein Desaster“, sagt Bezirkswirtevertreter Hans Fromwald, der selbst in Bad Fischau sein Gasthaus Fromwald betreibt.

Das „Café Stucky“ in Waldegg, über das die NÖN in der Vorwoche berichtet hat, sei ein Beispiel. Nach 23 Jahren überlegen Renàta und Werner Münster ihr Lokal zuzusperren, da sie ihren Umsatz hauptsächlich durch rauchende Gäste erzielen. Für Gasthöfe und Wirtshäuser sei es laut Fromwald eine Veränderung, „die der Zeit entspricht“. „Das Gesetz ist da und wir empfehlen den Wirten auch, es einzuhalten“, erklärt Fromwald.

Der Gastronom bietet seinen rauchenden Gästen den Innenhof an. Dass Wirte dafür Sorge tragen müssen, dass es zu keiner Lärmbelästigung kommt, wenn vor der Tür geraucht wird, sieht Fromwald nicht ein: „Man kann nicht den Wirten dafür verantwortlich machen, wenn es auf öffentlichem Grund zu Diskussionen oder Lärm kommt. Da ist die Politik gefragt, das Gesetz anzupassen.“

"Eigentlich haben es die Gäste ganz gut aufgenommen"

Positiv überrascht vom Verhalten der Gäste in den ersten rauchfreien Nächten war Bernd Brandstätter. Er betreibt seit dem Wochenende das „Gasthaus zum Dom“ (ehemals „Hartig‘s Heurigen“) sowie die Lokale „Rockbar“ (ebenfalls Domplatz), „GmbH“ (Herrengasse) und das SUB (Singergasse). „Eigentlich haben es die Gäste ganz gut aufgenommen. Ich denke, weil sie schon durch die Medien sensibilisiert wurden“, sagt Brandstätter. In der „Rockbar“ habe sich zwar der eine oder andere zu später Stunde eine Zigarette angezündet. Nach kurzem Ermahnen war diese aber schnell ausgedämpft.

„Es war keiner feindselig“, betont der Gastronom. Zur Halloween-Nacht war das Lokal allerdings nicht so gut besucht wie sonst: „Viele haben das lange Wochenende genützt, um in die Therme zu fahren oder einen Kurztrip zu machen. Wir werden sehen, wie es mit dem Rauchen aussieht, wenn wieder der normale Wochenendbetrieb läuft“, sagt Brandstätter. Im „Gasthaus zum Dom“ kann im Garten geraucht werden. Vor der „Rockbar“ oder dem SUB will Brandstätter Heizstrahler aufstellen: „Da werden wir uns etwas überlegen, damit die Raucher auch einen gewissen Komfort haben.“

Wichtige Maßnahme auch für das Personal

Bisher keine Beschwerden über das neue Rauchverbot hatte die Familie Halbwax in Lichtenwörth. „Durch die Medienberichte und die Übergangszeit war es jedem Gast klar“, erklärt Johanna Halbwax. Das Gasthaus am Hauptplatz ist schon seit einem Jahr an Samstagen und Sonntagen rauchfrei: „Am Anfang hat es ein paar Gäste gegeben, denen es nicht gefallen hat, aber auch die sind wiedergekommen.“

Vom neuen Rauchverbot profitieren würde vor allem das Personal, das Halbwax am Herzen liegt. „Der Mitarbeiterschutz ist ein Aspekt, über den gerade gar nicht gesprochen wird“, sagt die Wirtin. Ihre Mitarbeiter seien alle Nichtraucher und Halbwax ist froh, dass diese nicht mehr in vernebelten Räumen arbeiten müssen.

„Ich würde es nicht mehr ändern“

Dass es ohne glühende Glimmstängel in den Gasträumen funktioniert, weiß auch Ernestine Dietl, Chefin des Café-Restaurants „Zum Einhorn“ in der Singergasse. Das Szene-Lokal ist seit einem Jahr rauchfrei. Umsatzeinbußen hat es nicht gegeben. Die Gäste hätten sich an die Umstellung gewöhnt. „Wir sind zufrieden und ich würde es auch nicht mehr ändern“, so Dietl. Vergangenen Winter hat es für die rauchenden Gäste eine Lounge in Form eines Zeltes gegeben. Heuer will Dietl auf das Zelt verzichten und den Schanigarten winterfest gestalten.

Von Anfang an rauchfrei war auch das Landgasthaus Weidgans, das Ende Mai in der Lange Gasse eröffnete. Junggastronom Michael Weidgans setzt auf eine gute Nachbarschaft und informiert auch vorab die Anwohner, wenn es eine Veranstaltung gibt. Beschwerden über Lärm habe es bisher nicht gegeben: „Ich werde vielleicht trotzdem ein Schild aufhängen oder den Bereich schalldichter gestalten.“