Recht auf Schule gefordert - Initiative im Parlament eingebracht

Im Gegensatz zu Kindern ohne Handicap, können jene mit Behinderung aktuell nur dann ein 11. und 12. Schuljahr absolvieren, wenn der Schulerhalter bzw. die Schulbehörde zustimmt. Eine Bürgerinitiative will dies nun ändern – sie fordert einen Rechtsanspruch auf diese beiden Jahre.

„Diese zwei zusätzlichen Schuljahre sind für die kognitive Entwicklung sowie für ein späteres, möglichst selbstbestimmtes Leben besonders wichtig“, heißt es seitens der Initiatoren: „Mit 16 Jahren finden diese Jugendlichen keinen Anschluss am primären Arbeitsmarkt und sind auch oft gar nicht reif für das Arbeiten.“

Mehr als 35.000 Unterschriften wurden vergangene Woche an das Parlament übergeben, wo nun der Petitionsausschuss am Zug ist. Knapp 4.000 Unterschriften aus der Süd-Region hat die Wiener Neustädter Medizinerin Gerda Bluhme mit ihrer Tochter Emily, die auch das Down-Syndrom hat, an die Initiatoren übergeben.

Bluhme appelliert, mitzuhelfen, der Initiative Gehör zu verschaffen: „Wir haben aktuell schon mehr als 6.500 elektronische Zustimmungen und jede Menge Stellungnahmen zu diesem Thema. Bitte unterstützen Sie die Kinder und Familien auf der Homepage des Parlamennts mit Ihrer Zustimmung zur Bürgerinitiative oder zu den Stellungnahmen unter www.ichwillschule.at.“

