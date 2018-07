Reiterpolizei: Polizistin brach sich Schlüsselbein.

In der Wiener Neustädter Militärakademie ist die Ausbildung für die neue Reiterpolizei bereits angelaufen. Allerdings hat es dabei einen Zwischenfall gegeben: Wie die NÖN in Erfahrung bringen konnte, stürzte eine Polizistin am Mittwoch vom Pferd und Brach sich dabei das Schlüsselbein. Die Beamtin aus Wien war zur Ausbildung in der Wiener Neustädter Reiterhalle gewesen.