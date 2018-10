Reitsättel aus Messehalle gestohlen: Hinweise erbeten.

Zwei bislang unbekannte Täter dürften sich am 3. Oktober gegen 16:45 Uhr in der Arena Nova in einen Messestand der Veranstaltungshalle 3 eingeschlichen und von dort insgesamt sieben Western-Reitsättel im gesamten Wert von etwa 10.000 Euro gestohlen haben.

Sachdienliche Hinweise werden an das Stadtpolizeikommando Wiener Neustadt, Polizeiinspektion Josefstadt, Tel.: 059133-3393 erbeten.