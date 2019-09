Ein ganz besonderer Abend steht am 19. September um 19.30 Uhr am Programm des Stadttheaters: Zu sehen gibt es Stummfilm-Klassiker von Stan Laurel und Oliver Hardy, zu hören Live-Klavierbegleitung von Gerhard Gruber. Die Besucher erwartet also ein Filmabend wie zu den Anfängen des Kinos.

Die Filmkomödien von Stan und Ollie sorgen seit bald 100 Jahren für Lacher. Der Stummfilmpianist Gerhard Gruber hat für diesen Abend seine vier Lieblingsfilme ausgewählt: „Do Detectives Think?“ „The Finishing Touch“, „Liberty“ und „Big Business“.

Ein Kinderklassiker aus dem Jahr 1977 ist dann am 21. September um 15 Uhr im Stadttheater zu sehen: „Die Biene Maja – ihre schönsten Abenteuer“ verspricht 83 Minuten Spaß für die ganze Familie. In dem – restaurierten – Zeichentrickfilm begreift Maja, wie wertvoll Freundschaft ist, und erlebt viele Abenteuer mit Freund Willy, Flip, dem Grashüpfer, und der bösen Spinne Thekla.

Karten für beide Abende erhält man bei www.oeticket.com/film-im-theater, bei allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen, im Info-Point im Alten Rathaus, telefonisch unter 02622/373-311 und an der Abendkassa.