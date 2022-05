Reparatur-Cafe für Fahrräder

Werbung

Organisiert von der Radlobby in Zusammenarbeit mit der Stadt Wiener Neustadt fand beim Fahrradgeschäft "Alvocycle" in der Neunkirchner Straße ein sogenanntes "BikeRepairCafé" statt. Radfahrer konnten mit ihren Fahrrädern dorthin kommen und vom Profi lernen, welche Reparaturen in Eigenregie sinnvoll sind, mit welchen Problemen man sich eher an eine professionelle Fahrrad-Werkstatt wenden sollte und wie man sein Rad selbst serviciert.

Die nächsten Termine für das "BikeRepairCafé" (jeweils ab 17.30 Uhr):

13. Juni

4. Juli

1. August

im Rahmen des Bunten Stadtfests im September

Notwendige Ersatzteile können mitgebracht oder vor Ort erworben werden.

Das "BikeRepairCafé" wird in Kooperation mit der Klima- und Energiemodellregion Wiener Neustadt umgesetzt.

