Unter dem Motto „Das Revolutionsjahr 1848“ bietet die Stadt gemeinsam mit der Theresianischen Militärakademie mit „Kultur in der Burg“ heuer wieder ein buntes Programm. Die Orchesterakademie der J.M.Hauer-Musikschule – dirigiert von Michael Salamon – spielt ein Konzert mit Musik aus dem Revolutionsjahr 1848, darunter Stücke von Strauss Sohn, Liszt, Schumann und Chopin.

Solistin ist Gerlinde Sbardellati am Englischhorn. „Klezmer Musik mit Mandys Mischpoche“ schlägt einen Bogen von 1848 bis 1938, als jüdische Lieder nicht mehr gespielt werden durften. Mit dem Theaterstück „Geschichten vom Meister des Humors des Jahres 1848“ von Nestroy unterhält die Wiener Neustädter Comedienbande unter Dagmar Leitner. Eveline Klein vom Museum St. Peter an der Speer und Sabine Schmitner tragen unter dem Titel „Geschichte und G’schichtln: 1848, Revolution und Alltag“ vor.

Auch Jazz-Fans kommen auf ihre Kosten. Für einen musikalischen Ausklang sorgen Miss Kater, Josef „Schneckerl“ Schultner, Andy Poropatits und Hans Czettel. „Kultur in der Burg“ beginnt am 19. Oktober um 18.30 Uhr, Einlass um 18 Uhr. Karten (15,- Euro) sind im Stadttheater und an „Ö-Ticket“-Vorverkaufsstellen erhältlich.