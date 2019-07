Ob Donald Duck Comics, Liebesromane, Krimis oder Science Fiction Hefte – all das gibt es im Romantausch von Helmut und Gertrud Sucharowski zu kaufen oder zu tauschen. Hinter dem Eingangstor in der Doktor-Eckener-Gasse am Flugfeld vis-à-vis der HTL verbirgt sich ihr kleines „Geschäft“, das die beiden Pensionisten heute nur mehr als Freizeitbeschäftigung betreiben.

Schon vor über 45 Jahren hat das Ehepaar Sucharowski das damalige Geschäft in der Purgleitnergasse vom Vorbesitzer übernommen. Später sind sie in die Herrengasse umgezogen. Wegen der teuren Miete haben sich die beiden im Jahr 2010 aus der Innenstadt zurückgezogen: „Ich sag immer, es ist ein bezahltes Hobby. Die Leute sind froh, dass sie noch solche Schundheftln lesen können“, erklärt der gelernte Buchdrucker Helmut Sucharowski.

Brandstätter In ihrer Einfahrt verkaufen Helmut und Gertrud Sucharowski Taschenbücher und Hefte. Für die Kunden gibt es eine Auswahl von über 5.000 Exemplaren in Kategorien wie Liebesroman, Science Fiction oder Comics.

Die Kundschaft bestehe heutzutage zum Großteil aus Stammkunden, diese werden aber immer älter. „Comics werden von der Jugend nicht mehr gelesen. Mickey Mouse war früher ein richtiger Hit, heute ist es uninteressant“, weiß der Buchliebhaber. Gegenüber seien 1.000 Schüler von der HTL angesiedelt, „da war noch nie jemand herinnen“, zeigt sich Helmut Sucharowski ein bisschen enttäuscht.

Zwei Phasen hätten den Verkauf seiner Bücher und Hefte gedrosselt: „In den 85ern ist der Videoverleih gekommen, den haben wir ordentlich gespürt“, so das Ehepaar, „heutzutage sind es die Handys und Ebooks, deswegen fallen die Kunden weg.“

Kaufen und Tauschen, beides ist möglich

Für die Kunden, meist sind es zwei bis drei pro Tag, gibt es eine große Auswahl an über 5.000 Heften und Taschenbüchern.

Die Hefte kann man für 40 Cent tauschen und für 60 Cent kaufen, Taschenbücher gibt es für 1,50 Euro zu kaufen und um 80 Cent zu tauschen. Geöffnet ist Mittwoch bis Samstag von 9 bis 12 Uhr.