Rotkreuz-Suchhunde übten am Leiner-Areal

Dabei handelte es sich um eine Übung der Rotkreuz-Suchhundestaffel Wiener Neustadt. Aufgrund des Abrisses entstanden mehrere Schutthaufen, welche sich ideal zum Üben der Trümmersuche eigneten. Hund wie Mensch konnten so die Fortbewegung und Personensuche auf den Bruchstücken des Gebäudes trainieren – der frische Staub sowie die Bruchstücke der Baumaterialien sorgten dabei für realistische Gegebenheiten. Die Zwei- und Vierbeiner des Roten Kreuzes bewegen sich dabei wortwörtlich auf herausforderndem Terrain: spitze Metallteile, Schuttberge aus Stahlbeton, hängende und lose Betonbrocken auf der fünf Etagen hohen Abbruchruine und rollende Gesteinsbrocken forderten Mensch und Tier gleichermaßen.

„Umso wichtiger ist es, solche Situationen immer wieder zu üben“, erklärt Hugo Karner, Landeskommandant der Rotkreuz-Suchhunde Niederösterreich, und ergänzt: „Wir nutzen immer wieder eigens präparierte Trainingsmöglichkeiten wie das Tritolwerk in Eggendorf, aber man bekommt natürlich zusätzliche Eindrücke auf einem unbekannten Gelände unter realen Bedingungen. Danke an die Firma Prajo für die unbürokratische Möglichkeit hier zu üben.“

Suchhunde des Roten Kreuzes kommen dann zum Einsatz, wenn Menschen abgängig und erste Suchen ohne Erfolg geblieben sind. Neben dem Aufspüren in der Fläche kommen Suchhunde auch dann zum Einsatz, wenn Verschüttete gesucht werden – etwa nach einem Erdbeben oder Lawinen. Zahlreiche Menschen können so Jahr für Jahr erfolgreich gefunden und gerettet werden.

In Kürze geht es für die Rotkreuz-Suchhunde Wiener Neustadt übrigens nach Sarajevo (Bosnien und Herzegowina) zu einer internationalen Übung – das Training am vergangenen Sonntag konnten die Staffelmitglieder also sehr gut zur Vorbereitung nutzen.

