„Wir dürfen zwar ab dieser Woche wieder proben, aber für uns geht sich das zeitlich leider nicht mehr aus“, bedauert Florian Scherz vom Theater im Neukloster. Gemeint sind die „Maximilian“-Aufführungen, die im Juni über die Bühne gehen hätten sollen. Die Vorlaufzeit sei einfach zu kurz.

Das Ensemble des Theaters wird aber gleich mit zwei Projekten beim Kultursommer dabei sein und für das Weihnachtsmärchen, heuer soll es „Der Froschkönig“ werden, „sollte ein normaler Betrieb wieder möglich sein“. Was die Wiederaufnahme von „Godspell“ betrifft, so sei man für den Herbst noch am überlegen.

Für Birgit Klauser von der Initiative „Glashaus“ stehen derzeit zwei digitale Projekte am Plan, bevor dann Sommertheater gespielt wird. „Wir werden ein Video von unserem ‚Ghostwalk‘ online stellen und diese Woche wird noch eine ‚Story Unknown‘ gestreamt.“ Infos gibt es unter www.glashauskollektiv.com

Theater im Hof und im Akademiebad

Live gibt es „Glashaus“ wieder am 1. Juli bei einer Impro-Show gemeinsam mit „Barfuß im Kopf“ im Triebwerk. Das große Projekt der nächsten Zeit ist das Sommertheater: „Das kann zwar leider wieder nicht beim Würstelstand stattfinden, aber dafür im Akademiebad Wir spielen „Odysseus – kleine Leute müssen schweigen“ mit der Bühne im Babybecken und den Zuschauern rundherum“, so Klauser voller Vorfreude.

Die Freude auf das Kommende hört man auch Regisseurin Dagmar Leitner an. „Meine Schauspieler freuen sich alle so, dass es wieder losgeht!“ Deshalb musste sich die Schauspiel-Akademie- und Comedienbande-Leiterin auch etwas einfallen lassen, denn im geplanten Molière gibt es nicht genug Rollen für alle. „Ich war zu einem Kunstgriff gezwungen, den mir Molière hoffentlich verzeihen wird.“ Leitner hat Szenen aus eher unbekannten Stücken des Franzosen genommen und diese in den „Arzt wider Willen“ eingebaut, der am 26. Juni im Hof des Theaters von Comedienbande- und Schauspiel-Akademie gemeinsam aufgeführt wird. Ihr wichtigstes Anliegen für diesen Abend: „Es soll sowohl das Publikum Freude haben als auch die, die wieder oben auf der Bühne stehen dürfen.“