Rund 150.000 COVID-Tests in der Teststation am Marienmarkt

Seit dem 1. März ist die COVID- Teststation am Wiener Neustädter Marienmarkt geschlossen. Seit Beginn am 19. Mai 2021 wurden dort 146.539 Antigentests abgenommen, von denen 419 positiv waren. Die Stadt betreibt damit nur noch die Teststation in der Arena Nova, darüber hinaus gibt es die flächendeckenden Angebote in den Apotheken bzw. im Hotel „Hilton Garden Inn“.

