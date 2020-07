Die Szenerie war selbst für erfahrene Feuerwehrmänner ein Schock: Zwei schwer verletzte Mädchen liegen am Mittwochabend am Gehsteig in der Kollonitschgasse, an der Hauswand lehnt ein zerstörter BMW. „Wir haben schon das Schlimmste befürchtet“, so Feuerwehr-Einsatzleiter Christian Pfeiffer.

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer aus Wien war von der Bestattung aus, kommend nach links in die Kollonitschgasse eingebogen – viel zu schnell. Der Bursche verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und fuhr die zwei 14-jährigen Mädchen am Gehsteig nieder, ehe er gegen die Hauswand des Kebap-Geschäftes krachte. Die Mädchen aus der Buckligen Welt wurden schwer verletzt – sie befinden sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Was für Ärger am Unfallort sorgte: Der Fahrer schien mehr Sorge um seinen BMW zu haben, als um die beiden verletzten Mädchen.

Immer wieder Unfälle mit „Roadrunnern“

Der Unfall am Ring ist kein Einzelfall: Erst vor wenigen Tagen krachten zwei BMW am Babenbergerring zusammen, im Dezember überschlug sich ein BMW-Fahrer am Ring und krachte in die Bäume.

Anrainer berichten der NÖN übereinstimmend, dass es immer wieder quietschende Reifen und Raser am Ring gäbe.

„Ab 18 oder 19 Uhr geht das los“, schildert eine Anrainerin der NÖN. Der Weg der Polizei führt dabei oft in die türkische Community, in der aufgemotzte Autos oft einen hohen Stellenwert haben.

Seitens der Polizei weiß man um die „Roadrunner-Szene“ in der Stadt bescheid – nicht nur am Ring wird gerast, auch die B17 oder die B26 am Stadtrand halten immer wieder als illegale Rennstrecken her.

Beliebte Treffs sind auch die Tankstellen am Stadtrand, die Polizei bleibt nicht untätig: Erst vor wenigen Wochen wurden im Rahmen einer Schwerpunktaktion an der B17 zahlreiche Führerscheine abgenommen. Trotzdem bleibt die Szene bestehen, die Polizei kündigt weitere Kontrollen an. „Wir sind auch dankbar über jeden Anruf aus der Bevölkerung“, heißt es seitens der Polizei.