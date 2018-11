Nachdem Margarete Sitz jüngst Horst Karas als Chef der Stadt-SPÖ abgelöst hat, haben die Sozialdemokraten jetzt auch einen neuen Klubchef im Gemeinderat: Wolfgang Scharmitzer folgt Sitz in dieser Funktion, er wurde am Freitagmorgen präsentiert.

Der 48-Jährige ist seit 2011 im Wiener Neustädter Gemeinderat, er war bereits von 2013 bis 2015 Klubobmann, seit 2015 ist er Stadtrat für Veterinär- und Beschaffungswesen.

Mehr zu Scharmitzers Plänen als SPÖ-Klubobmann lest ihr am Dienstag in der neuen Ausgabe der Wiener Neustädter NÖN.