Rund 21 Stunden benötigt ein Passagier vom Flughafen Wien-Schwechat, wenn er nach Australien will. Flugstunden, die Vertreter des österreichischen Familienunternehmens Schiebel zuletzt gerne auf sich nahmen: Schließlich feierte man in Yerriyong, dem Bundesstaat New South Wales, die Eröffnung des ersten Standorts am „Albatross Aviation Technical Park“.

Mit dem neuen Standort begründet das 1951 gegründete Unternehmen Schiebel – es gilt als Pionier in der Entwicklung und Produktion von unbemannten Hubschraubern – den Eintritt in den australischen Markt. Und der hätte viele Vorteile, wie die Unternehmensvertreter überzeugt sind: Einerseits erlaube es eine bessere Anbindung zum Kunden, andererseits begünstige der Firmensitz eine enge Zusammenarbeit mit dem Unternehmen „Air Affairs Australia“, das unter anderem ein etablierter Dienstleister und Lieferant für die australischen Streitkräfte, große Regierungsabteilungen und multinationale Firmen ist.

„Aufbauend auf unseren neuen Verträgen sehen wir enormes Potenzial für Schiebel in Australien“, ist Eigentümer Hans Georg Schiebel überzeugt. Der „Camcopter S-100“, ein unbemannter Helikopter, werde der „Schlüssel zum Erfolg“ sein. Australien sei eine Nation, die „im Bereich der Robotik und modernen Verteidigungssysteme eine Vorreiterrolle“ einnehme, meint er.