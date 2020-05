Bürgermeister Klaus Schneeberger zu dem Paket: „Das Unterstützungspaket der Bundesregierung für die Städte und Gemeinden ist für uns ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Es fördert die Investitionen im kommunalen Bereich und damit die regionale Wirtschaft. Außerdem legt es einen Schwerpunkt auf die Ökologisierung und trifft somit auch genau die Intentionen der Wiener Neustädter Stadtregierung. Wir werden in der Stadt unsere Projekte und Vorhaben der nächsten Zeit ganz genau prüfen und danach über Einreichungen für dieses Hilfspaket entscheiden. Generell ist die Stadt Wiener Neustadt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie durch Entfall von Ertragsanteilen oder der Kommunalsteuer natürlich enorm betroffen, wir müssen mit einem Abgang bis zu 20 Millionen Euro rechnen. Aber, und das ist für uns ganz wesentlich: Durch die erfolgreiche Budget-Politik der letzten 5 Jahre stehen wir auf einer fundierten budgetären Basis und werden diese Krise gemeinsam mit den Menschen in der Stadt bewältigen.“