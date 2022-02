Schneeberger: Gemeindewohnungen als Flüchtlingsunterkunft vorstellbar

Der Ukraine-Krieg hat bereits einen Flüchtlingsstrom mit mehr als 500.000 Menschen in Gang gesetzt. ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger rechnet derzeit nicht mit einer Situation wie im Jahr 2015, wo kurzzeitig über 200 Menschen in der Arena Nova untergebracht wurden. Allerdings prüfe die Stadt derzeit die Unterbringung von schutzsuchenden Menschen in leerstehenden Gemeindewohnungen. "Die Situation wird derzeit evaluiert, aber rund zehn Wohnungen sollten kurzfristig zur Verfügung gestellt werden können", so das Stadtoberhaupt im Gespräch mit der NÖN.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden