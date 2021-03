In der Debatte um eine mögliche Abriegelung Wiener Neustadt aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen hat sich Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) Freitagmittag mit einem Statement zu Wort gemeldet, in dem es heißt, dass die Stadt - wenn überhaupt - frühestens Mitte/Ende nächster Woche abgeriegelt werden könnte: "Nachdem wir bis heute Mittag nach wie vor keinen Erlass aus dem Gesundheitsministeriums über die weitere Vorgangsweise in Händen halten, kann ich für die Stadt insoweit Entwarnung geben, dass es weder über das Wochenende noch Anfang der nächsten Woche derartige Maßnahmen geben wird. Ein Inkrafttreten ist somit aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Vorlaufzeit vor Mitte/Ende nächster Woche ausgeschlossen. Ich kann daher für das Wochenende und den Wochenbeginn Entwarnung geben."

Wiener Neustadt Debatte um Abriegelung: Schneeberger schreibt Anschober

Schneeberger ersucht die Neustädter "einmal mehr, das ausgebaute Testangebot der Stadt in Anspruch zu nehmen und auch alle anderen Vorgaben wie Abstand halten und Sozialkontakte minimieren einzuhalten."

Aktuelle Testangebote

Montag: 7.30 bis 12 Uhr Kasematten, 13.30 bis 18 Uhr Arena Nova

Dienstag: 7.30 bis 12 Uhr Kasematten

Mittwoch: 12.30 bis 18 Uhr Arena Nova

Donnerstag: 7.30 bis 12 Uhr Kasematten

Freitag: 12.30 bis 18 Uhr Arena Nova

Samstag: 8 bis 15 Uhr Arena Nova

Mobile Teststraßen bei den Stadteinfahrten (täglich 7 bis 19 Uhr)