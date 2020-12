Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) nahm bei der Gemeinderatssitzung auch zu den Corona-Massentests Stellung – und zur Kritik an seiner Aussage, die geringe Beteiligung in der Stadt insgesamt sei darauf zurückzuführen gewesen, dass sich wenige Menschen mit Migrationshintergrund hätten testen lassen.

„Meine Intention war es nicht, ist es nicht und wird es nie sein, zu spalten. Mir geht es darum, auf Probleme aufmerksam zu machen. Fakt ist, dass unsere Bemühungen wie mehrsprachige Plakate leider nicht den Zweck erfüllt haben, den wir uns erhofft haben“, so Schneeberger in Beantwortung einer schriftlichen Anfrage von Grünen-Gemeinderat Michael Diller-Hnelozub: „Wenn sich ein Viertel der Bevölkerung nahezu komplett verweigert, ist das besorgniserregend.“

Für die Tests von 15. bis 17. Jänner werde ein neuer der insgesamt acht Test-Standorte im „Golden Palast“ in der Johann-Giefing-Straße sein: „Dies ist ein Veranstaltungszentrum der türkischen Community in der Stadt. Damit möchte ich unseren Mitbürgern aus dieser Gruppe ein weiteres Mal die Hand entgegenstrecken“, so Stadtchef Schneeberger.