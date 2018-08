Die Nachricht vom Aus für den Standort Leiner Wiener Neustadt hat die Mitarbeiter wie ein Keulenschlag getroffen. Viele waren nach der Benko-Übernahme vor wenigen Wochen guter Dinge, was die Zukunft betraf.

Am Donnerstag wurde dann vor Ort zu einer Mitarbeiterversammlung geladen, wo das Aus für Leiner in Wiener Neustadt verkündet wurde. „Dass wir untergehen, hat niemand erwartet. Es war ein Schock für uns, keiner hat es glauben können“, erzählt eine langjährige Mitarbeiterin der NÖN. Denn in den letzten Wochen sei den Mitarbeitern gut zugeredet worden: „Uns ist gesagt worden, dass es gut läuft und es aufwärts geht. Wir hatten nach der Übernahme die totale Hoffnung – dann kam der Schock pur“.

Stammkunden sorgen sich um Mitarbeiter

In den letzten Tagen sei es zu vielen Kontakten mit traurigen Stammkunden gekommen, „manche von ihnen kenne ich länger als meinen Mann, sie machen sich Sorgen um uns“, erzählt die Beschäftigte.

Wie es mit ihr und den anderen Mitarbeitern weitergeht, weiß sie nicht, nur so viel: „Bis April werden unsere Gehälter gezahlt, hat man uns gesagt.“ Für sie ebenfalls traurig: „Mit dem Weggang von Leiner wird die Innenstadt weiter aussterben.“

Mehr dazu

Mehr Stimmen von Mitarbeitern zum „Leiner-Aus“ und Reaktionen von ehemaligen Mitarbeitern lest ihr in der aktuellen Ausgabe der NÖN Wiener Neustadt und im Epaper.

Mehr zum Thema