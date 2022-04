Schrankenanlage ist angezählt: Spatenstich für B54-Unterführung

Werbung

In Wiener Neustadt beginnen die Arbeiten zur B54-Unterführung. Der Bahnübergang wird in einem gemeinschaftlichen Projekt der ÖBB mit dem Land Niederösterreich und der Stadt Wiener Neustadt aufgelassen und durch eine Unterführung ersetzt. Damit einher geht die Auflassung der Eisenbahnkreuzung mit der Frohsdorfer Straße (L148) und der Gymelsdorfergasse, beide ebenfalls an der Mattersburger/Aspang Bahn gelegen. Sie weichen Geh- und Radwegunterführungen. Ebenfalls wegfallen werden die Eisenbahnkreuzungen an der Badener Straße (Kreuzung mit der Pottendorfer Linie) und der Südbahngasse, die direkt an der Südstrecke liegen. Investiert werden insgesamt 19 Millionen Euro. Judith Engel, Vorstandsdirektorin der ÖBB-Infrastruktur AG, und Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko haben am Mittwoch gemeinsam mit Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger den offiziellen Spatenstich vorgenommen.

Die ersten Maßnahmen im Rahmen der Errichtung der neuen Bahnunterführung B54 werden Straßenbautätigkeiten sein. Voraussichtlich 2024 werden die Arbeiten an der Unterführung B54 abgeschlossen sein, die beiden Geh- und Radwegunterführungen Gymelsdorfergasse und Frohsdorferstraße werden voraussichtlich Ende 2024 für den Verkehr freigegeben.

Das Projekt wird von den ÖBB in Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich und der Stadt Wiener Neustadt umgesetzt. Investiert werden 19 Millionen Euro, von denen die ÖBB 40 Prozent tragen, das Land Niederösterreich übernimmt 35 Prozent der Kosten und die Stadt 25 Prozent.

Zeitplan:

Eisenbahnkreuzung B54: Sperre der Eisenbahnkreuzung von voraussichtl. März 2023 bis Juni 2024, Umleitung erforderlich, Auflassung März 2023 (mit Beginn der Umleitung), Verkehrsfreigabe 2024

Eisenbahnkreuzung Frohsdorfer Straße: Verkehrsfreigabe voraussichtl. Ende 2024

Eisenbahnkreuzung Gymelsdorfergasse: Verkehrsfreigabe voraussichtl. Ende 2024

Eisenbahnkreuzung Badener Straße: Auflassung Ende 2023

Eisenbahnkreuzung Südbahngasse: Auflassung Oktober 2025

