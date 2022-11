Schüler glänzten beim Schulball der HLW Frohsdorf

Werbung

Nach einer zweijährigen Corona-Pause ging vergangenen Samstag der Ball der HLW Frohsdorf im Sparkassensaal über die Bühne.

Dies freute nicht nur Direktor Alexander Kucera, sondern auch die zahlreich erschienenen Schüler, die sich in ihre Abendkleider und Anzüge schmissen. Passend zum Motto „Ball of Fame - It’s our time to shine“ glänzten hier u.a. Leonie Steiner, Marion Breitenfelder, Sarah Janosa und Ines Gamperl.

Mit diesem Slogan verabschiedeten sich die Abschlussklassen ebenbürtig. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Edelbitter Band. Verköstigt wurden die Gäste vom Gasthaus Mößner-Karner. Zudem versuchte man sein Glück bei der Tombola und einem Schätzspiel.

Ein Auge auf die Wahlurne zum Ballkönigspaar hatten Meryem Yüce, Magdalena Pruschak, Jan-Nico Koller, Leonie Tohmsitz und Rojda Antlitzhofer.