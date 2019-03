Schulball BRG Gröhrmühlgasse: Himmel und Hölle vereint.

Am Samstagabend feierten Schüler, Lehrer, Eltern, und Absolventen unter dem Motto „Heaven or Hell“ beim Schulball der Gröhrmühlgasse im Sparkassensaal. Bereits zum vierten Mal wurde der Schulball als Charityball gefeiert: Der Reinerlös geht an die Organisationen „Sterntalerhofer“ und „St. Anna Kinderspital Krebsforschung“.