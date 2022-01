Schule und Pandemie: Viel zu testen, wenig zu feiern

Nächste Woche geht das vierte Schul-Semester während der Pandemie zu Ende. Der Schulbetrieb ist mit vielen Antigen- und PCR-Tests, Maskenpflicht und der Absage von fast allen Schulveranstaltungen wieder möglich.

Einig sind sich Lehrer, Elternvertreter und Schüler darüber, dass es „nicht so schlecht“ läuft in den Schulen. Einig ist man sich aber auch, dass der Alltag und die Schulgemeinschaft mit Ausflügen, Festen und gemeinsamen Erlebnissen nach wie vor fehlt.

Froh ist Elisabeth Grafl, Leiterin der VS Pestalozzi, vor allem darüber, „dass die Schulen überhaupt offen haben!“ Sie und ihre Kolleginnen wurden im Laufe der letzten vier Semester „sehr flexibel und genügsam. Lieber mit viel Aufwand in der Schule unterrichten, als ein halber Betrieb mit Kindern daheim und Betreuungspflichten in der Schule.“

Test-Engpass in der Zehnergasse

War in den Volksschulen das Testen anfangs nicht ganz einfach, „läuft es jetzt erstaunlich gut, die Kinder sind es mittlerweile gewohnt“. Nachsatz: „Schön wäre es, wenn das PCR-Testen wieder wirklich funktionieren würde und neue Verordnungen nicht immer so spät kommen würden.“

Mit einem Test-Engpass hatte diese Woche der Direktor des BG Zehnergasse, Werner Schwarz, zu kämpfen. Denn durch den Ausfall der PCR-Tests musste vorige Woche täglich ein Antigentest pro Kind her. „Wir konnten einige Klassen am Montag nicht testen. Das hätte man besser planen können.“ Mittlerweile läuft wieder alles.

„Führen keinen Krieg gegen das Virus“

Ansonsten ist der Direktor stolz auf sein „unglaublich starkes“ Kollegium, wo es keine Corona-bedingten Ausfälle gibt, und darauf, dass es in seiner 1.200-Schüler-Anstalt nur vereinzelte Covid-Fälle gibt. „Wir halten uns an alles und da die Eltern die Schutzmaßnahmen voll mittragen, können wir uns aufs Lehren und die Bewältigung der Krise konzentrieren“. Ihm liegt für die nähere Zukunft am Herzen, dass man aufhört, „Versprechungen zu machen, die nicht haltbar sind. Wir führen keinen Krieg gegen das Virus, sondern müssen lernen, alle gemeinsam wirklich bestmöglich damit zu leben.“

Schulveranstaltungen fallen heuer weg

Das ist auch am BG Babenbergerring das Ziel: Keine Unterschiede zwischen geimpft, genesen und getestet. Elternvertreter Lukas Gruber: „Wir sind ein humanistisches Gymnasium, da sollen keine Vorverurteilungen passieren und das ist uns bis jetzt gut gelungen.“ Ein großer Wermutstropfen ist für ihn der Entfall der Schulveranstaltungen: „Wir haben den heurigen Schulball mehrmals verschoben und jetzt ganz absagen müssen. Jetzt hoffen wir auf das Schulfest im Juni.“

Denn mit dem Entfall von Ball, Festen, Adventfeier und Co. fehlen der Schule auch viele Einnahmen, „aber die Aufgaben und Ausgaben werden mehr“. Generell setzt man am Babenbergerring auf die Schulgemeinschaft und einen Krisenstab, der durch die Pandemie führt. „Unter den gegebenen Umständen läuft der Unterricht ganz gut, aber das Gemeinschaftserlebnis fehlt eben.“

