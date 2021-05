Dabei ergaben sich folgende Zahlen:

In der Stadt Wiener Neustadt gibt es insgesamt 9 öffentliche Volksschulen:

+ VS Baumkirchnerring

+ VS Bürgermeister Hans Barwitzius

+ VS Herzog Leopold-Straße

+ VS Ungarviertel

+ VS Josefstadt

+ VS Otto Glöckel

+ VS Pestalozzi

+ VS Rudolf Wehrl

+ VS Föhrenwald

In diesen Schulen gibt es im Schuljahr 2021/22 insgesamt 14 erste Klassen, dazu 7 Integrationsklassen und 4 Vorschulklassen. Ihre Schullaufbahn beginnen im Herbst aus jetziger Sicht 460 Schülerinnen und Schüler, dazu kommen 78 Kinder in den Vorschulklassen.

Bildungsstadtrat Philipp Gruber und Bildungsgemeinderat Christian Filipp (beide ÖVP) zu den vorliegenden Zahlen: "Wir sind sehr froh, dass wir zu diesem frühen Zeitpunkt die Schuleinteilung bereits abgeschlossen haben und Kindern wie Eltern somit Sicherheit für den Schulbeginn im Herbst geben können. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund der schwierigen letzten Monate der Corona-Pandemie ganz besonders wichtig. Um den Kindern auch in Zukunft sowohl von der Quantität als auch der Qualität die bestmöglichen Bildungschancen geben zu können, arbeiten wir an der permanenten Weiterentwicklung unseres Bildungssystems, wie aktuell auch der Ausbau der Volksschule Bürgermeister Hans Barwitzius in der Breitenauer Siedlung beweist. Damit garantieren wir auch in Zukunft dafür, dass unsere Kinder bestmögliche Ausbildungsplätze bekommen."