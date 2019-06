Trotz Stadt-Veranstaltung am Hauptplatz gingen Schüler lieber in den Stadtpark.

Mit der Veranstaltung „Summer Break“ am Hauptplatz wollte die Stadt die Schüler zum Schulschluss vom Stadtpark auf den Hauptplatz locken. Zumindest bis zum Nachmittag ging der Plan am Freitag schief: Hunderte Schüler ließen sich die Stadtpark-Sause nicht verbieten – samt massenweise Alkohol.

Während im schattigen Stadtpark die Alkopops, Bier & Co. im Minutentakt hinuntergespült wurden, war es am Hauptplatz eine „zache Partie“: Die Bands mussten teilweise vor einer Handvoll Besucher auftreten. „Wir stellen uns doch bei den Temperaturen sicher nicht auf die Betonwüste im Stadtpark“, bekam die NÖN im Stadtpark oft zu hören.

Im Vergleich zu den letzten Jahren waren zwar längst nicht so viele Schüler im Stadtpark wie gewohnt, Streetworker, Rettungskräfte und Polizei waren trotzdem gefordert. Immerhin: Laut Polizei – sie kontrollierte Ausweise - kam es bis zum Nachmittag zu keinen nennenswerten Auseinandersetzungen. Zwar herrsche im Stadtpark aufgrund der Schutzzonen-Verordnung eigentlich Alkoholverbot, angesichts der Schülermassen war für die Polizei eine Exekution des Verbots aber sinnlos.

Ähnlich die Bilanz des Roten Kreuzes am Nachmittag: Am Hauptplatz war nichts zu tun, im Stadtpark gab es zehn Versorgungen, allerdings musste keiner der Patienten ins Spital gebracht werden. Mehr Infos gibt es am Dienstag in der Printausgabe der NÖN Wiener Neustadt.