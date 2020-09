Mit der Preisverleihung ging am Sonntagabend im Stadttheater die erste Ausgabe des Netzhaut-Festivals zu Ende. Als bester Dokumentationsfilm wurde „Scheme Birds“ von Ellen Fiske and Ellinor Hallin ausgewählt, bester Spielfilm wurde „Sons of Denmark“ von Ulaa Salim und der Förderpreis für den besten Nachwuchsfilmer ging an Ismaël Joffroy Chandoutis für „Swatted“. Aufgrund des Coronavirus konnte keiner der Gewinner seinen Preis persönlich entgegennehmen, weil sie aufgrund von Reisebeschränkungen derzeit nicht nach Österreich kommen konnten. Alle sandten Video-Botschaften, die dann im Saal abgespielt wurden.

Fortsetzung des Festivals soll folgen

Insgesamt fiel das Resümee der beiden Initiatoren, Katharina Stemberger und Fabian Eder, positiv aus, auch wenn neben Corona „das Wetter die größte Herausforderung“ gewesen ist, so Eder. Mit den Besucherzahlen war man zufrieden, „auch wenn wir uns für die Gespräche und Diskussionen mehr Publikum gewünscht hätten.“

Die Abendfilme im Bürgermeistergarten und die Konzerte waren ein voller Erfolg und auch Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) zog eine positive Bilanz der Festival-Premiere: „Es war spannend, weil wir nicht wussten, was auf uns zukommt.“ Die Einmaligkeit von Film- und Musikfestival in einem lasse ihn hoffen, „dass daraus etwas Nachhaltiges entsteht“: „Wir werden das, was begonnen wurde, entsprechend fortsetzen“, versprach der Stadtchef.

Mit den „Walking Concerts“ „haben wir Erstaunen, Begeisterung und manchmal Verwunderung ausgelöst. Und manche haben auch nur den Kopf geschüttelt“, so Katharina Stemberger. Nachsatz: „Aber dazu gibt es ja die Kunst!“

Die Schauspielerin verabschiedete sich am letzten Abend mit viel Lob für alle Mitarbeiter und einem „Danke, dass ihr an uns geglaubt habt!“