51.500 Tests wurden an den insgesamt zehn Test-Standorten der Stadt (Apotheken und private Standorte nicht mitgerechnet) seit vergangener Woche durchgeführt. Nur 96 davon waren bislang positiv.

Seit heute, Mittwoch, gibt es ein zusätzliches Angebot: Auch "Nasenbohrer"-Selbsttests können unter Aufsicht von geschultem Personal durchgeführt werden, man bekommt ein offizielles Test-Ergebnis, das bei den Ausreise-Kontrollen zählt. Bei diesen Tests muss man nur im vorderen Bereich der Nase einen Abstrich machen. Die neuen Testkits werden bereits ab heute in der Arena Nova verwendet, ab morgen im Laufe des Tages dann auch an den Teststandorten Kasematten und Zehnergürtel. An den mobilen Teststandorten sollen die Tests künftig ebenfalls zum Einsatz kommen – der genaue Zeitpunkt ist hier allerdings noch offen.

Impfstraße gut angelaufen

Seit Dienstag (16.3.) ist außerdem die Impfstraße in der Arena Nova in Betrieb. Innerhalb von drei Wochen sollen hier knapp 3.800 Menschen geimpft werden.

Grundsätzlich muss man sich im vorregistrieren, um einen Termin zu erhalten. Die Termine werden nach dem österreichweit gültigen Impfplan vergeben (Alter, Berufsgruppen, usw.). Allerdings gibt es auch eine Warteliste der Stadt, denn, so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP): "Es wird bei uns kein Impfstoff weggeworfen!"

Wer zusichert, innerhalb von einer halben Stunde in der Arena Nova sein zu können, kann sich registrieren und wird kurzfristig angerufen, wenn andere Personen ihren Impf-Termin nicht wahrnehmen bzw. wenn es vor Ort gelingt, mehr als die vorgesehenen sechs Impfdosen aus den Ampullen zu ziehen. Infos auf der Homepage der Stadt: www.wiener-neustadt.at/de/covidimpfung. "Diese Warteliste ist einer der großen Vorteile, die die Impfstraße bringt", so Stadtchef Schneeberger.

"Bereit für mehr"

„Wiener Neustadt ist also auch was das Impfen betrifft bereit und hat seine Hausaufgaben gemacht“, so Schneeberger: „Jetzt ist das Gesundheitsministerium am Zug. Wenn wir als Stadt tatsächlich der Hotspot Österreichs sind, dann dürfen wir nicht nur die Menschen, die ausreisen, schützen. Dann muss das Gesundheitsministerium auch den Wiener Neustädtern gegenüber seiner Pflicht nachkommen und die Menschen hier in der Stadt schützen! Deshalb fordere ich das Ministerium noch einmal auf: Sorgen Sie für eine vorgezogene Impfung der Wiener Neustädter Bürger – natürlich auf freiwilliger Basis. Das ist die einzig nachhaltig wirksame Maßnahme in dieser Situation. Wir können hier kurzfristig die Kapazität der Impfstraße so erhöhen, dass wir alle in der Stadt impfen können, die das auch wollen. Was fehlt, ist einzig und allein der Impfstoff."

In Kooperation mit der FH Wiener Neustadt könnte man auch eine wissenschaftliche Studie durchführen, so Schneeberger - ähnlich wie bei der Durchimpfung der Bevölkerung in Schwaz in Tirol. "Dort geht es um die südafrikanische Variante, bei uns könnte man die britische Variante untersuchen", sagt Schneeberger. Diese sei in den vergangenen Wochen bei rund 80 Prozent der positiven Fälle aufgetreten.