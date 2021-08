Verhaftet wurde am Wochenbeginn ein 28-jähriger Mann. Er steht im Verdacht, in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.30 Uhr eine Frau in einer Wiener Neustädter Pizzeria vergewaltigt zu haben. Der dringend tatverdächtige Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen, er sitzt in Haft.