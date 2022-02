Sicherheit: Christian Stocker neuer Bereichssprecher

ÖVP-Vizebürgermeister Christian Stocker ist seit 2019 auch Nationalrat. Er ist im Parlamentsklub ab sofort Bereichssprecher für die Themen Inneres und Sicherheit und wird auch Vorsitzender des Innenausschusses. Zu den inhaltlichen Agenden von Christian Stocker zählen unter anderem das Polizeiwesen, der neue Verfassungsschutz, aber auch gesellschaftliche Diskussionsthemen wie Asyl oder Migration.

„Ich darf eine spannende und ehrenvolle Aufgabe übernehmen. Es geht dabei um Themen, die den Menschen ein echtes Anliegen sind und um die sensible Frage, wie die Sicherheit in unserem Land gewährleistet und geschützt werden kann. Ich freue mich, dass ich hier auf die ausgezeichnete Arbeit meines Vorgängers Karl Mahrer aufbauen kann“, so Christian Stocker.

