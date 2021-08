Bis Ende des Jahres werden insgesamt sieben bestehende Haltestellen mit neuen, moderneren Buswartehäuschen ausgestattet – im Rahmen eines Pilotprojekts zwei davon mit Dach-Begrünung:

Akademie/Carl Szokoll-Park

Zehnergasse/Adalbert Stifter-Gasse

Auge Gottes (beidseitig)

HTL/Fischauer Gasse

Dreipappelstraße/Franceso Solimena-Weg

Maria Theresien-Ring/Kreuzung zum Ferdinand Porsche-Ring

Die neuen Buswartehäuschen werden von der Geschützten Werkstätte Wiener Neustadt angefertigt, weisen Maße von 360x200x290 auf, verfügen über eine Sitzbank und sind komplett aus Glas. Zusätzlich werden für die Haltestellen 40 Stück Mistkübel mit Ascher angeschafft.

Darüber hinaus wird im Zuge der Haltestellen-Offensive auch ein Pilotprojekt in Sachen Begrünung gestartet: Im ersten Schritt wird bei zwei der neugestalteten Haltestellen das Dach begrünt – jene bei der HTL/Fischauer Gasse sowie in der Dreipappelstraße/Francesco Solimena-Weg. Diese beiden Haltestellen wurden ausgewählt, da sich in deren unmittelbaren Bereich derzeit noch kein Grün bzw. keine Schattenspender befinden.

„Im Jahr 2020 haben wir das städtische Liniennetz komplett neu aufgestellt, auf Frequenzen reagiert und die Anbindung der Umlandgemeinden forciert. Seither sind wir stetig bemüht, die Nutzung des öffentlichen Verkehrs für die Kundinnen und Kunden laufend zu verbessern und zu vereinfachen – etwa durch die heuer installierten automatischen Haltestellenansagen, die Einbettung des Busfahrplans in Google Maps und die Etablierung von Streifenkarten. Die Bereitstellung der entsprechenden Infrastruktur ist aber ebenfalls ein entscheidender Faktor, der Tausch der Buswartehäuser an den Haltestellen daher eine weitere ganz wesentliche Maßnahme im Bereich des öffentlichen Verkehrs in Wiener Neustadt“, so Infrastruktur-Stadtrat Franz Dinhobl (ÖVP).