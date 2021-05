Der Landeswettbewerb wurde corona-bedingt online abgehalten. In der Kategorie „Spontanrede/Höhere Schule“ belegte Jan Ungar vom BORG den ersten Platz mit seiner Rede zum Thema „Braucht es ein globales Sozialsystem?“ – den ersten Platz in der Kategorie „Neues Sprachrohr/Höhere Schule“ sicherten sich Florence Bauernfeind und Amelie Eder vom BG Zehnergasse mit ihrer Rede „Wer hat gesagt?“.

Janik Nicolini vom BRG Gröhrmühlgasse gewann in der Kategorie "Klassische Rede/Höhere Schule" mit seiner Rede zum Thema "Die Sprache meines Herzens", trat außerdem in der Kategorie "Spontanrede" an, wo er den zweiten Platz belegte. Moritz Mittermann vom BG Zehnergasse sicherte sich in der Kategorie "Klassische Rede" den zweiten Platz, Hannah Kleinrath (ebenfalls BG Zehnergasse) den dritten Platz in der Kategorie "Neues Sprachrohr".

Der Bundeswettbewerb findet nun von 31. Mai bis 1. Juni statt.

"Die Leistungen unserer Wiener Neustädter Schülerinnen und Schüler beim Landeswettbewerb sind ein ganz toller Erfolg und zeugen von der Qualität in der Bildungslandschaft Wiener Neustadt. Junge Menschen beweisen hier eindrucksvoll Engagement, Wissen, rhetorische Fähigkeiten und auch Mut, den es braucht, um aus der Menge zu treten und sich zu brisanten Themen zu äußern. Als Bürgermeister bin ich sehr stolz auf dieses Ergebnis, gratuliere den Schülerinnen und Schüler von ganzem Herzen und wünsche den Landessiegern nun viel Erfolg beim Bundeswettbewerb", so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).